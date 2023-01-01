Биография

Ларс фон Триер — датский режиссер. Родился в Копенгагене 30 апреля 1956 года. Ларс заинтересовался кинематографом еще в детстве — именно тогда он стал снимать свои первые фильмы. Позже поступил в киношколу и перешел в разряд профессионалов. Фильмы фон Триера стали отмечать на европейских фестивалях еще в восьмидесятых годах. Международный успех пришел к нему после картины «Рассекая волны». К тому моменту фон Триер создал собственное направление в кинематографе. За первым успехом Ларса фон Триера последовали картины «Танцующая в темноте» и «Догвилль». Фильмы «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка» закрепили за кинодеятелем статус культового режиссера. Всего в фильмографии фон Триера около 50 лент, наиболее известные из которых драматический триллер 1991 года «Европа», сериал «Королевство», кинокартина «Идиоты», документальный фильм «Пять препятствий», лента 2005 года «Мандерлей», комедия «У каждого свое кино», а также провокационная и жестокая драма «Дом, который построил Джек».