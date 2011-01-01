Меланхолия
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Меланхолия (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.22011, Melancholia
Фантастика, Драмы129 мин18+

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О фильме

Наш мир уничтожит Меланхолия. Мрачная фантастика Ларса фон Триера о людях перед лицом космической катастрофы.

Жюстин празднует свою свадьбу, но во время торжества с ней начинает происходить что-то странное. Возможно, из-за новостей о надвигающемся апокалипсисе девушка становится сама не своя. Справиться с нервами и замять ее выходки помогает сестра невесты Клэр, спокойная и рассудительная. Но Жюстин заносит слишком далеко, а тем временем катастрофа становится вполне реальной. На Землю движется планета Меланхолия, и если столкновение случится, все живое погибнет. Один за другим герои начинают терять самообладание, ощущая возможное приближение конца... Кто окажется способен не потерять рассудок и случится ли все-таки смертельное столкновение?

Кирстен Данст и Александр Скарсгард в экшен-триллере «Меланхолия». Фильм 2011 года смотреть онлайн можно на портале Wink.

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Жанр
Фантастика, Драмы, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Меланхолия»