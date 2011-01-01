Меланхолия (фильм, 2011) смотреть онлайн
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О фильме
Наш мир уничтожит Меланхолия. Мрачная фантастика Ларса фон Триера о людях перед лицом космической катастрофы.
Жюстин празднует свою свадьбу, но во время торжества с ней начинает происходить что-то странное. Возможно, из-за новостей о надвигающемся апокалипсисе девушка становится сама не своя. Справиться с нервами и замять ее выходки помогает сестра невесты Клэр, спокойная и рассудительная. Но Жюстин заносит слишком далеко, а тем временем катастрофа становится вполне реальной. На Землю движется планета Меланхолия, и если столкновение случится, все живое погибнет. Один за другим герои начинают терять самообладание, ощущая возможное приближение конца... Кто окажется способен не потерять рассудок и случится ли все-таки смертельное столкновение?
Кирстен Данст и Александр Скарсгард в экшен-триллере «Меланхолия». Фильм 2011 года смотреть онлайн можно на портале Wink.
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ЖанрФантастика, Драмы, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Брэйди
Корбет
- КСАктёр
Камерон
Спурр
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- УКАктёр
Удо
Кир
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- Продюсер
Беттина
Брокемпер
- ЖКПродюсер
Жером
Клементе
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо