Биография

Шарлотта Генсбур — британско-французская актриса и певица. Родилась в Лондоне 21 июля 1971 года. Была удостоена приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Антихрист». Фактически выросла на съемочных площадках, ведь ее родители — актриса и икона стиля Джейн Биркин и поэт, музыкант и актер Серж Генсбур. Бабушка Шарлотты, Джуди Кэмпбелл, тоже снималась в кино, а дядя, Эндрю Биркин, избрал для себя путь сценариста и режиссера. В семье активно поддерживали увлечение Шарлотты кино. Уже в 13 лет она дебютировала в фильме «Слова и музыка», после чего начала активно сниматься. Известность международного уровня настигла ее после роли в фильме «Цементный сад», который снял ее дядя. Шарлотта Генсбур сыграла в фильмах «Моя собака идиот», «Поймай меня, если сможешь», «21 грамм», «Джейн Эйр», «Маленькая воровка» и других. Особенно продуктивно сотрудничала с режиссером Ларсом фон Триером. Снялась в нескольких его проектах, таких как «Антихрист», «Меланхолия», «Нимфоманка». Выступила членом жюри Каннского кинофестиваля в 2001 году и Берлинского кинофестиваля в 2012 году. Помимо работы в кино, занимается музыкой. Неоднократно участвовала в записи песен для фильмов со своим участием, писала тексты и музыку, выпустила несколько студийных альбомов. Сняла документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты», посвященный матери.