Вечный свет (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Съемки фильма об охоте на ведьм превращаются в сюрреалистичный кошмар. Экспериментальный триллер «Вечный свет» — фильм провокатора Гаспара Ноэ, где Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль играют самих себя.
Подготовка к производству фильма о сожжении ведьм идет полным ходом. Его режиссером будет Беатрис Даль, у которой есть особое видение картины. Одну из главных ролей играет Шарлотта Генсбур, которой предстоит долгая и изнурительная сцена, где ее привяжут к столбу. Однако процесс затягивается, внутри команды происходит раскол и бесконечные проблемы ставят под угрозу весь проект.
Погрузиться в ужасы кинопроизводства вы сможете, если будете смотреть фильм «Вечный свет» (2019) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Гаспар
Ноэ
- БДАктриса
Беатрис
Даль
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- ЭЛАктриса
Эбби
Ли
- КГАктриса
Клод-Эммануэль
Гаян-Молль
- КДАктриса
Клара
Дезэй
- ФМАктёр
Феликс
Марито
- ФКАктёр
Фридерик
Камбье
- КГАктёр
Карл
Глусман
- ЛПАктриса
Лола
Перье
- ЛБАктёр
Луп
Бранкович
- ЛИАктёр
Люка
Исаак
- МРАктёр
Максим
Руис
- МААктриса
Мика
Арганьярас
- ПААктёр
Поль
Амелин
- СКАктриса
Стефания
Кристиан
- ТКАктёр
Том
Кан
- ЯБАктёр
Янник
Боно
- Сценарист
Гаспар
Ноэ
- ЛХПродюсер
Люсиль
Хадзихалилович
- БДОператор
Бенуа
Деби