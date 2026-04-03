Вечный свет
Wink
Фильмы
Вечный свет
5.02019, Lux Æterna
Триллер, Драма50 мин18+

Вечный свет (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Съемки фильма об охоте на ведьм превращаются в сюрреалистичный кошмар. Экспериментальный триллер «Вечный свет» — фильм провокатора Гаспара Ноэ, где Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль играют самих себя.

Подготовка к производству фильма о сожжении ведьм идет полным ходом. Его режиссером будет Беатрис Даль, у которой есть особое видение картины. Одну из главных ролей играет Шарлотта Генсбур, которой предстоит долгая и изнурительная сцена, где ее привяжут к столбу. Однако процесс затягивается, внутри команды происходит раскол и бесконечные проблемы ставят под угрозу весь проект.

Погрузиться в ужасы кинопроизводства вы сможете, если будете смотреть фильм «Вечный свет» (2019) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечный свет»