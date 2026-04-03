Вечный свет (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Съемки фильма об охоте на ведьм превращаются в сюрреалистичный кошмар. Экспериментальный триллер «Вечный свет» — фильм провокатора Гаспара Ноэ, где Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль играют самих себя.



Подготовка к производству фильма о сожжении ведьм идет полным ходом. Его режиссером будет Беатрис Даль, у которой есть особое видение картины. Одну из главных ролей играет Шарлотта Генсбур, которой предстоит долгая и изнурительная сцена, где ее привяжут к столбу. Однако процесс затягивается, внутри команды происходит раскол и бесконечные проблемы ставят под угрозу весь проект.



Погрузиться в ужасы кинопроизводства вы сможете, если будете смотреть фильм «Вечный свет» (2019) в онлайн-кинотеатре Wink.

