Джейн глазами Шарлотты (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Откровенный документальный фильм о легендарной Джейн Биркин, снятый ее дочерью – звездой «Нимфоманки» и «Антихриста». Шарлотта Генсбур в своем режиссерском дебюте рассказывает о своей матери, актрисе и певице Джейн Биркин. Генсбур почти не затрагивает творческую сторону жизни матери, вместо этого сосредотачиваясь на ее личных качествах. Женщины обсуждают старость, свои страхи и радости, вспоминают отца Шарлотты – певца и поэта Сержа Генсбура. Шарлотта показывает Джейн такой, какой знает ее сама: обычным человеком, не всегда простым, но неизменно интересным. В сервисе Wink фильм 2021 года «Джейн глазами Шарлотты» можно смотреть онлайн.



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