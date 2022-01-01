Пассажиры ночи
Wink
Фильмы
Пассажиры ночи
7.22022, Les passagers de la nuit
Драмы101 мин18+

Пассажиры ночи (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шарлотта Генсбур играет разведенную мать двоих подростков, помогающую молодой девушке наладить свою жизнь в драме, номинированной на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля. Май 1981 года. В жизни Элизабет черная полоса: она развелась, осталась без работы, при этом ей нужно заботиться о сыне и дочери, уже подростках, но еще нуждающихся в родительской заботе. Вскоре ей удается найти работу на радиошоу. Одной из его героинь становится Талула, девушка без постоянного дома, чья жизнь грозит стать еще более тяжелой. Элизабет понимает, что Талуле некому помочь, и приглашает ее к себе.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb