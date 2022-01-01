Пассажиры ночи (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шарлотта Генсбур играет разведенную мать двоих подростков, помогающую молодой девушке наладить свою жизнь в драме, номинированной на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля. Май 1981 года. В жизни Эл�изабет черная полоса: она развелась, осталась без работы, при этом ей нужно заботиться о сыне и дочери, уже подростках, но еще нуждающихся в родительской заботе. Вскоре ей удается найти работу на радиошоу. Одной из его героинь становится Талула, девушка без постоянного дома, чья жизнь грозит стать еще более тяжелой. Элизабет понимает, что Талуле некому помочь, и приглашает ее к себе.



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