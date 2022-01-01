Пассажиры ночи (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Шарлотта Генсбур играет разведенную мать двоих подростков, помогающую молодой девушке наладить свою жизнь в драме, номинированной на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля. Май 1981 года. В жизни Эл�изабет черная полоса: она развелась, осталась без работы, при этом ей нужно заботиться о сыне и дочери, уже подростках, но еще нуждающихся в родительской заботе. Вскоре ей удается найти работу на радиошоу. Одной из его героинь становится Талула, девушка без постоянного дома, чья жизнь грозит стать еще более тяжелой. Элизабет понимает, что Талуле некому помочь, и приглашает ее к себе.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- КРАктёр
Куито
Район Рихтер
- НААктриса
Ноэ
Абита
- МНАктриса
Меган
Нортэм
- ТВАктёр
Тибо
Винсон
- Актриса
Эммануэль
Беар
- ЛПАктёр
Лоран
Пуатрено
- ДСАктёр
Дидье
Сандр
- ЛГАктриса
Лилит
Грасмаг
- КБАктёр
Каликсте
Бруасен-Дутаз
- МДСценарист
Мэриетт
Десерт
- ПГПродюсер
Пьер
Гиар
- ОППродюсер
Оливье
Пер
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- СБОператор
Себастьен
Бухманн
- АСКомпозитор
Антон
Санко