Биография

Эммануэль Беар — звезда французского кинематографа, актриса, сыгравшая в легендарном блокбастере «8 женщин», который получил призы Берлинского кинофестиваля и приз Европейской киноакадемии. Беар неоднократно становилась победительницей премии «Сезар», удостоена награды Московского международного кинофестиваля за роль в киноленте «Манон с источника». Актриса родилась в коммуне Гассен, что находится недалеко от Сан-Тропе, 14 августа 1963 года. Беар выросла в семье музыканта и модели. Решение стать актрисой приняла в подростковом возрасте, посмотрев киноленту «Мадо» с Роми Шнайдер. Будущая кинозвезда изучала английский в Монреале и Канаде, брала уроки актерского мастерства в Париже. Артистка дебютировала на телеэкране еще подростком — сыграла в сериале «Синема 16», а затем в картине «Дети завтрашнего дня». В 20 лет Беар впервые появилась на большом экране в киноленте «Первые желания». Зрители и кинематографисты отметили чувственность юной актрисы, и далее последовали работы в картинах «Любовь тайком» и «Манон с источника», которая принесла Беар настоящую славу. Эммануэль Беар — одно из самых узнаваемых лиц во французском кинематографе. Актриса снялась в сотне киношедевров. Среди них такие, как «Миссия: невыполнима», «Французская женщина», «Ледяное сердце» и «Налево от лифта». Беар не только играет в кино. Также она активная правозащитница, посол доброй воли Детского фонда ООН.