Моя собака Идиот (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, Mon chien Stupide
Комедия101 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Писатель Анри на собственной шкуре познает все «прелести» кризиса среднего возраста. Характер, ставший еще более несносным, приводит героя к творческому тупику и разладу с семьей. Как вдруг в его сад забегает смешной пeс, который становится единственным другом для покинутого всеми Анри.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя собака Идиот»