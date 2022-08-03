Моя собака Идиот (фильм, 2019) смотреть онлайн

Писатель Анри на собственной шкуре познает все «прелести» кризиса среднего возраста. Характер, ставший еще более несносным, приводит героя к творческому тупику и разладу с семьей. Как вдруг в его сад забегает смешной пeс, который становится единственным другом для покинутого всеми Анри.

