Биография

Марк Форстер – режиссер и сценарист, родился 27 января 1969 года. Фильмография режиссера насчитывает 12 фильмов. Наиболее известные работы Форстера – «Бал монстров», «Волшебная страна», «Квант милосердия». Несколько раз становился номинантом наиболее престижных голливудских премий. Окончил частную школу в Швейцарии. В 1990 году поступил в университет кинематографии в Нью-Йорке. Спустя 5 лет переехал в Голливуд. Первым фильмом Марка Форстера стала низкобюджетная короткометражная картина «Бездельники». Лента была отмечена призом зрительских симпатий на фестивале Slamdance. Полнометражная драма «Все вместе взятые» получила номинацию кинофестиваля независимого кино «Сандэнс». Настоящий успех принесла драма режиссера «Бал монстров». Актриса Хэлли Берри, сыгравшая главную роль в этой картине, собрала несколько престижных наград: «Оскар», премию гильдии киноактеров, а также была номинирована на «Золотой Глобус» и премию BAFTA. Следующая картина «Волшебная страна» также имела оглушительный успех. Фильм получил 6 номинаций на «Оскар», 5 номинаций на «Золотой Глобус», 11 номинаций BAFTA. Марк Форстер стал самым молодым режиссером, снявшим фильм о Джеймсе Бонде, в 2008 году вышла его режиссерская работа «Квант милосердия». В 2013 году вышел фильм «Война миров Z».