Экранизация автобиографического романа знаменитого французского писателя Ромена Гари. В центре сюжета — взаимоотношения лауреата Гонкуровской премии с матерью, которая посвятила всю свою жизнь сыну. С юных лет она внушала Ромену, что он станет великим, и это действительно произошло.

