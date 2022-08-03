Обещание на рассвете (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, La promesse de l'aube
Драма, Военный130 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Экранизация автобиографического романа знаменитого французского писателя Ромена Гари. В центре сюжета — взаимоотношения лауреата Гонкуровской премии с матерью, которая посвятила всю свою жизнь сыну. С юных лет она внушала Ромену, что он станет великим, и это действительно произошло.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Барбье
- Актёр
Пьер
Нинэ
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- ДБАктёр
Дидье
Бурдон
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- Актриса
Катрин
МакКормак
- ФОАктёр
Финнегэн
Олдфилд
- ППАктёр
Павел
Пухальский
- НШАктёр
Немо
Шиффман
- ЗБАктриса
Зои
Бойл
- ЛШАктриса
Лу
Шовен
- ЭБСценарист
Эрик
Барбье
- РГСценарист
Ромен
Гари
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- КБХудожница
Катрин
Бушар
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже