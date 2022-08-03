Обещание на рассвете
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Обещание на рассвете

Обещание на рассвете (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, La promesse de l'aube
Драма, Военный130 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Экранизация автобиографического романа знаменитого французского писателя Ромена Гари. В центре сюжета — взаимоотношения лауреата Гонкуровской премии с матерью, которая посвятила всю свою жизнь сыну. С юных лет она внушала Ромену, что он станет великим, и это действительно произошло.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещание на рассвете»