Биография

Джереми Реннер – актер кино. За достижения в кинематографе был номинирован на «BAFTA» и «Золотой глобус». Кроме того, дважды номинировался на «Оскар». Джереми родился в небольшом калифорнийском городке Модесто и был старшим ребенком в многодетной семье. Мать Джереми Реннера является американкой по гражданству, но имеет ирландские корни, а отец по происхождению немец. Джереми получил хорошее образование, окончил колледж Модесто, имеет диплом Высшей школы Бейера. Там же посещал театральный класс, обучаясь актерскому мастерству, и участвовал в постановках. В 2014 году состоялась свадьба Джереми Реннера модели Сонни Пачеко, но в том же году супруги расстались. Сейчас они делят опекунство над общей дочерью. В самом начале карьеры Джереми Реннер играл преимущественно антигероев: убийц, вампиров, зависимых от алкоголя людей. Внимание критиков он привлек после драмы «Палач Дамер», а широкую известность получил после роли в «Повелителе бури». Наиболее известен актер по роли Соколиного Глаза, или Хоукая, в популярной киновселенной «MARVEL». На 2021 год намечен выход фильма «Соколиный Глаз», где сыграет главную роль Джереми Реннер. Боевик будет целиком посвящен судьбе Хоукая до вступления в отряд «Мстителей».