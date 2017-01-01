Ветреная река (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сотрудница ФБР и егерь расследуют убийство девушки в отдаленном индейском поселении. Фильм «Ветреная река» — пронзительный детектив с Джереми Реннером и Элизабет Олсен от режиссера «Любой ценой» Тейлора Шеридана.



В штате Вайоминг в индейской резервации «Ветреная река» посреди снежного поля находят труп девушки из числа коренных жителей. Обнаружил тело местный егерь Кори Ламберт и сообщил об этом полиции. На место преступления приезжает молодой агент ФБР Джейн Беннер, которая настроена раскрыть дело. В этой холодной глуши ей не от кого ждать помощи, но охотничьи навыки Ламберта, его знакомство с природой и нравами живущих в резервации людей приходятся как раз кстати.



Что же случилось с погибшей и как героям удастся узнать тайну ее смерти? Погрузитесь в атмосферу преступления, совершенного на холодной и загадочной земле — «Ветреная река», фильм 2017 года, смотреть онлайн можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



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