Ветреная река (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сотрудница ФБР и егерь расследуют убийство девушки в отдаленном индейском поселении. Фильм «Ветреная река» — пронзительный детектив с Джереми Реннером и Элизабет Олсен от режиссера «Любой ценой» Тейлора Шеридана.
В штате Вайоминг в индейской резервации «Ветреная река» посреди снежного поля находят труп девушки из числа коренных жителей. Обнаружил тело местный егерь Кори Ламберт и сообщил об этом полиции. На место преступления приезжает молодой агент ФБР Джейн Беннер, которая настроена раскрыть дело. В этой холодной глуши ей не от кого ждать помощи, но охотничьи навыки Ламберта, его знакомство с природой и нравами живущих в резервации людей приходятся как раз кстати.
Что же случилось с погибшей и как героям удастся узнать тайну ее смерти? Погрузитесь в атмосферу преступления, совершенного на холодной и загадочной земле — «Ветреная река», фильм 2017 года, смотреть онлайн можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Тейлор
Шеридан
- Актёр
Джереми
Реннер
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- ГБАктёр
Гил
Бирмингем
- Актёр
Джон
Бернтал
- Актриса
Джулия
Джонс
- Актриса
Келси
Эсбиль
- ААктёр
Апесанахкват
- ТКАктриса
Танту
Кардинал
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Питер
Берг
- ИИАкт�ёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- БРОператор
Бен
Ричардсон
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис