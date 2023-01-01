Биография

Тейлор Шеридан – режиссер, сценарист и актер, проживающий в Америке. Родился 21 мая 1970 года в Техасе, к 50 годам является номинантом крупнейших премий (BAFTA, «Оскар» и «Золотой Глобус»). По версии мировых критиков входит в десятку лучших сценаристов таких жанров, как вестерн и триллер. Его жизнь нельзя назвать простой: дом родителей отобрали за неуплату кредитов (им пришлось несколько лет скитаться), после его отчислили из университета за неуспеваемость, он был вынужден даже работать мойщиком окон, чтобы иметь возможность купить себе еду. Желание связать свою жизнь с большим кино осуществилось только через 20 лет после того, как он впервые прошел кастинг на мелкий телевизионный проект. Личная жизнь складывается хорошо, он давно и счастливо живет в браке с моделью Николь Вагнер. Дебютная роль Тейлора Шеридана (коп в «Сынах анархии») не принесла ему должного успеха, поэтому он сделал упор на написание сценарных работ. Первая работа Шеридана – фильм «Убийцы» – взорвала американских кинокритиков, а автор был моментально номинирован на премию Гильдии сценаристов США. Лента «Любой ценой» (второй сценарный опыт) вошла в десятку фильмов 2016 года. На его счету шесть культовых кинопроектов (в пяти он был задействован как автор истории, в трех – в качестве режиссера).