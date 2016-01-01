Любой ценой (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Любой ценой» — это вестерн о двух братьях-неудачниках, которые решают грабить банки, хотя этим уже никто давно не занимается.



Парням нужны деньги, чтобы спасти свою ферму и сохранить ее в семье. Они планируют совершить ограбление так, чтобы никто не пострадал, но на их пути встают рейнджеры, которые не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить свою задачу и поймать преступников. Персонажи сталкиваются с непредвиденными трудностями и решают сложные этические дилеммы. Из дополнительных плюсов — атмосфера Дикого Запада и напряженный сюжет.



Кинолента «Любой ценой» — это история о семейных ценностях, предательстве, дружбе и долге. Фильм заставляет зрителя подумать о том, на что он готов пойти ради своих близких и что на самом деле важно в жизни.



