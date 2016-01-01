Любой ценой (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Любой ценой» — это вестерн о двух братьях-неудачниках, которые решают грабить банки, хотя этим уже никто давно не занимается.
Парням нужны деньги, чтобы спасти свою ферму и сохранить ее в семье. Они планируют совершить ограбление так, чтобы никто не пострадал, но на их пути встают рейнджеры, которые не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить свою задачу и поймать преступников. Персонажи сталкиваются с непредвиденными трудностями и решают сложные этические дилеммы. Из дополнительных плюсов — атмосфера Дикого Запада и напряженный сюжет.
Кинолента «Любой ценой» — это история о семейных ценностях, предательстве, дружбе и долге. Фильм заставляет зрителя подумать о том, на что он готов пойти ради своих близких и что на самом деле важно в жизни.
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Бен
Фостер
- ГБАктёр
Гил
Бирмингем
- Актриса
Дейл
Дикки
- УСАктёр
Уильям
Стерчи
- БТАктёр
Бак
Тейлор
- КБАктриса
Кристин
Берг
- КМАктёр
Кит
Мэривезер
- КДАктёр
Кристофер
Дж. Буззел
- Сценарист
Тейлор
Шеридан
- Продюсер
Питер
Берг
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ИВАктриса дубляжа
Ирина
Виленкина
- СКХудожник
Стив
Купер
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- НККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис