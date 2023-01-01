Биография

Стив Купер – художник и режиссер. Он родился в 1957 году. За всю свою творческую карьеру Стив Купер создал 22 фильма. В основном он работал в таких жанрах, как боевик, драма и фантастика. Фильмы, созданные Стивом Купером, получают положительную оценку у зрителей. Детские и юношеские увлечения в значительной степени сказались на выбор профессии в будущем. Еще будучи ребенком Стив Купер проводил практически все свое свободное время за листом бумаги и карандашей. Труд и талант Стива Купера не остался незамеченным, и он смог построить успешную карьеру художника и режиссера. По мнению зрителей, лучшие фильмы Стива Купера – это «Меган Ливи» и «Любой ценой». Зрители считают, что именно в этих фильмах он смог себя проявить как талантливый художник. Также высокий рейтинг получили такие фильмы, как «Уцелевший», «Люди Икс» и «Мыслить как преступник». А вышедший на экраны в 2017 году фильм «Джуманжи зов джунглей» приятно удивил зрителей качеством прорисовки, над которой трудился Стив Купер. А «Чужой» известен каждому фанату ужасов. В этом фильме художник удачно создал образ пришельца «Чужого», и теперь этот персонаж повсеместно узнаваем. В качестве режиссера за всю творческую карьеру он создал всего один фильм «Ши-ра и непобедимые принцессы». Этот фильм получил высокий рейтинг и массу положительных отзывов от зрителей