Биография

Питер Берг – актер, режиссер, продюсер и сценарист, родился 11 марта 1964 года. Обладатель нескольких наград, среди которых Best Sports Movie ESPY Award, VES Awards, номинации на «Оскар» и BAFTA. Питер Берг изучал искусство и театр в колледже, затем переехал в Лос-Анджелес. Одна из первых ролей Питера Берга – в картине «Волшебная миля» (1988). В 1996 году он впервые выступил как сценарист. В 1998 году вышел первый режиссерский проект «Очень дикие штучки». В 2008 году на экраны вышел фильм «Хэнкок» с блестящим актерским составом (Уилл Смит, Шарлиз Терон), Берг участвовал в картине как актер и режиссер. В качестве продюсера и режиссера Берг выступил на картине «Морской бой». Фильм Питера Берга «Глубоководный горизонт» (2016) собрал несколько призов и номинаций: приз Teen Choice Awards присудили актеру Дилану О’Брайену, сыгравшему в картине одну из главных ролей, приз VES Awards за лучшие визуальные эффекты, а также аналогичная номинация на «Оскар». Эта картина была снята в сотрудничестве с Марком Уолбергом, который выступил как продюсер и актер. Этот и другой совместный проект Берга и Уолберга, драматический фильм «Патриот», были удостоены приза Национального совета кинокритиков.