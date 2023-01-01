Футболисты
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Футболисты (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Ballers 5 сезонов
Драмы, Комедии18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Комедийная драма о жизни профессиональных игроков в американский футбол. Они зарабатывают миллионы, на них молятся фанаты, их показывают в новостях. Но помимо тренировок, пятничных игр и вспышек фотокамер у них есть друзья, семьи и, конечно, проблемы – почти такие же, как у обычных людей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Футболисты»

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