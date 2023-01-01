Биография

Дуэйн Джонсон — американский актер, продюсер, сценарист и рестлер. Родился в Калифорнии 2 мая 1972 года. Детство Дуэйна прошло в Новой Зеландии и на Гавайских островах. Он посещал старшую школу в Пенсильвании и был членом спортивных команд по американскому футболу, борьбе и легкой атлетике. Джонсон поступил в Университет Майами, предложивший полное содержание и стипендию. Будущий актер играл в составе канадской футбольной команды, однако карьера в спорте завершилась из-за травмы спины. С 1996 по 2004 год Дуэйн профессионально занимался реслингом. В 2000 году он написал автобиографию, которую New York Times признал бестселлером. В главной роли Дуэйн Джонсон дебютировал в фильме «Царь скорпионов». Заметными актерскими работами Джонсона стали ленты «Широко шагая», «Спасатели Малибу», «Зубная фея», «Форсаж», «Геракл». Актер занимается также и продюсированием фильмов, среди которых автобиографичный проект «Молодой скала» и хит Netflix «Красное уведомление».