Планета 51 (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Американский астронавт капитан Чарльз «Чак» Бейкер высаживается на планете 51, которая по началу кажется ему необитаемой. К своему удивлению он обнаруживает, что планету населяют маленькие зеленые человечки. Их сообщество очень напоминает счастливую одноэтажную Америку времен 1950-х годов.

