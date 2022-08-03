Планета 51
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Планета 51

Планета 51 (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.72009, Planet 51
Мультфильм, Фэнтези86 мин12+

О фильме

Американский астронавт капитан Чарльз «Чак» Бейкер высаживается на планете 51, которая по началу кажется ему необитаемой. К своему удивлению он обнаруживает, что планету населяют маленькие зеленые человечки. Их сообщество очень напоминает счастливую одноэтажную Америку времен 1950-х годов.

Страна
США, Великобритания, Испания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета 51»