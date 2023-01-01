Биография

Шонн Уильям Скотт — американский актер и продюсер. Родился в городе Коттедж Грув, штат Миннесота, 3 октября 1976 года. Шонн вырос в многодетной семье и был младшим из семи детей. После окончания средней школы переехал в Лос-Анджелес, где начал активно посещать кастинги и брать уроки актерского мастерства. Карьера Шонна Уильяма Скотта в кино началась в конце 1990-х годов, когда он сыграл Стива Стифлера в комедии «Американский пирог». Эта роль принесла ему широкую известность и стала ключевой в его биографии. В дальнейшем Скотт продолжал сниматься в различных фильмах, таких как «Дорожное приключение», «Пуленепробиваемый», «Муви, 43» и «Пункт назначения». Помимо работы в комедийных проектах, он также озвучивал персонажей в анимационных фильмах, в том числе опоссума Крэша в серии мультфильмов «Ледниковый период».