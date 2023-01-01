Бекки в Ярости (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение культового триллера о школьнице, способной напугать любого бандита, с Лулу Уилсон в главной роли. За два года с событий первого фильма Бекки и ее любимый пес Диего успели сменить три приемных семьи и теперь проживают у доброй пожилой опекунши Елены. Бекки подрабатывает официанткой в кофейне, куда однажды заглядывают преступники из банды «Аристократы», о которой недавно сообщалось в радионовостях. У Бекки случается конфликт с бандитами, после чего они решают отомстить ей, убив Елену и похитив Диего. Негодяи не подозревают, какую ярость они пробудили и какой изощренной будет месть девушки.



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