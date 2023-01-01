7.92023, The Wrath of Becky
Боевики, Триллеры80 мин18+
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Бекки в Ярости (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение культового триллера о школьнице, способной напугать любого бандита, с Лулу Уилсон в главной роли. За два года с событий первого фильма Бекки и ее любимый пес Диего успели сменить три приемных семьи и теперь проживают у доброй пожилой опекунши Елены. Бекки подрабатывает официанткой в кофейне, куда однажды заглядывают преступники из банды «Аристократы», о которой недавно сообщалось в радионовостях. У Бекки случается конфликт с бандитами, после чего они решают отомстить ей, убив Елену и похитив Диего. Негодяи не подозревают, какую ярость они пробудили и какой изощренной будет месть девушки.
Бекки в Ярости смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МЭРежиссёр
Мэтт
Энджел
- СКРежиссёр
Сюзанн
Кут
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- ДБАктриса
Дениз
Бюрс
- ДЛАктриса
Джилл
Ларсон
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- АДАктёр
Аарон
Далла Вилла
- МЭАктёр
Мэтт
Энджел
- Актёр
Кортни
Гейнс
- ПУАктёр
Пак
Уильямс
- ЭСАктриса
Элисон
Симмет
- МЭСценарист
Мэтт
Энджел
- СКСценарист
Сюзанн
Кут
- ЛССценарист
Лэйн
Скай
- ЧХПродюсер
Чадд
Харбольд
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЕЛХудожница
Елена
Ларк
- СБМонтажёр
Стивен
Бойер
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара