Биография

Кортни Гейнс — американский актер, известный по роли Малахая в фильме ужасов 1984 года «Дети кукурузы». Родился в Лос-Анджелесе 22 августа 1965 года. На счету актера свыше 100 ролей в фильмах и сериалах, известнейшие из которых — драма «Любовь нельзя купить», военная кинокартина «Красавица Мемфиса», комедии «Предместье», «Крепкие тела», «Страсть в пыли», легкий ромком «Стильная штучка», ужасы «Дети кукурузы», «Мимесис. Ночь живых мертвецов», «Кобра-убийца», мелодрама «Переполох в общаге», боевики «Операция», «За линией огня», «Темное сердце», «Восхождение», кровавые праздничные ужасы «Месть на Хеллоуин». Помимо актерской карьеры Гейнс работал музыкантом и выступал на сцене с Phish в Лас-Вегасе. С тех пор Кортни выпустил сольный альбом. Работал тренером по актерскому мастерству.