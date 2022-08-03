Вышибала (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.82011, Goon
Драма, Спортивный87 мин18+
О фильме
Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Тому срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Может, Даг и не умеет стоять на коньках, зато в драке ему нет равных!
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Даус
- Актёр
Шонн
Уильям Скотт
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Элисон
Пилл
- МГАктёр
Марк-Андре
Гронден
- Актёр
Ким
Коутс
- РКАктёр
Ричард
Кларкин
- ДПАктёр
Дэвид
Петкау
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- ЭДАктриса
Эллен
Дэвид
- Сценарист
Джей
Барушель
- Сценарист
Эван
Голдберг
- Продюсер
Джей
Барушель
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ЙДПродюсер
Йен
Димерман
- ДГПродюсер
Дэвид
Гросс
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ПСАктёр дубляжа
Павел
Скороходько
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мостренко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- РХМонтажёр
Реджинальд
Харкема
- БШОператор
Бобби
Шор