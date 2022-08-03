Вышибала
Wink
Фильмы
Вышибала

Вышибала (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.82011, Goon
Драма, Спортивный87 мин18+

О фильме

Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Тому срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Может, Даг и не умеет стоять на коньках, зато в драке ему нет равных!

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вышибала»