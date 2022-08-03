Вышибала (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Даг — простой вышибала, работающий в провинциальном баре. Однажды, ввязавшись в драку на хоккейном матче с одним из игроков, он попадает в поле зрения тренера команды мастеров. Тому срочно нужен игрок, который сможет защитить на льду ведущего нападающего клуба. Может, Даг и не умеет стоять на коньках, зато в драке ему нет равных!

