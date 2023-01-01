Биография

Эван Голдберг – продюсер, сценарист, режиссер, актер, родился 11 мая 1982 года. Фильмография насчитывает более 50 киноработ. Несколько раз номинировался на престижные премии, среди которых «Эмми» (за передачу «Шоу Али Джи»), «Золотой Глобус» и премия «Независимый дух» (за трагикомедию «Жизнь прекрасна»), Джини (за сценарий к комедии «Вышибала»). Стал лауреатом премии Canadian Comedy Award. Свою карьеру Голденберг начал в качестве сценариста, в составе группы работая над телевизионным проектом «Шоу Али Джи», который принес ему номинацию на премию Эмми. Первым полнометражным фильмом Эвана Голдберга, в котором он участвовал в качестве продюсера, стала комедия «Немножко беременна». Режиссером и сопродюсером является Джадд Апатоу. Главные роли исполнили Сет Роген и Кэтрин Хайгл. Сет Роген снялся и в следующем продюсерском проекте Годеньерга «SuperПерцы», к которому он также написал сценарий. 2011 год стал наиболее успешным, Голденберг получил две награды за трагикомедию «Жизнь прекрасна», в которой участвовал в качестве продюсера. На экраны вышел фильм «Вышибала», снятый по его сценарию. В качестве режиссера Голденберг участвовал в рейтинговых многосерийных проектах, среди которых «Черный понедельник», «Человек будущего», «Проповедник».