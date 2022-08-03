Та еще парочка (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.82019, Long Shot
Мелодрама, Комедия119 мин18+
О фильме
В детстве Фред Фларски был влюблен в Шарлотту Фид — свою соседку и няню. Годы спустя она дослужилась до должности госсекретаря и теперь выдвигается в президенты, а он стал журналистом-правдорубом. Смелая Шарлотта решает оживить предвыборную кампанию и нанимает Фреда в качестве спичрайтера.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Левин
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Джун
Рафаэль
- Актёр
О’Ши
Джексон мл.
- Актёр
Рави
Пател
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- Актёр
Энди
Серкис
- РПАктёр
Рэндалл
Пак
- ТДАктёр
Тристан
Д. Лалла
- Актёр
Александр
Скарсгард
- ЭХСценарист
Элизабет
Ханна
- ДССценарист
Дэн
Стерлинг
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- КАХудожница
Кэролайн
Алдер
- ШДХудожница
Шэрон
Дэвис
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- ИБОператор
Ив
Беланже
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами