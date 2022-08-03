Та еще парочка
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Та еще парочка

Та еще парочка (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Long Shot
Мелодрама, Комедия119 мин18+

О фильме

В детстве Фред Фларски был влюблен в Шарлотту Фид — свою соседку и няню. Годы спустя она дослужилась до должности госсекретаря и теперь выдвигается в президенты, а он стал журналистом-правдорубом. Смелая Шарлотта решает оживить предвыборную кампанию и нанимает Фреда в качестве спичрайтера.

Страна
США, Канада, Колумбия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Та еще парочка»