Биография

Шарлиз Терон — американская актриса, продюсер и художник. Лауреат премии «Оскар» за женскую роль в фильме «Монстр». Родилась в ЮАР 7 августа 1975 года. Детство Шарлиз прошло на ферме рядом с Йоханнесбургом, где она закончила среднюю школу. В шестилетнем возрасте будущая актриса начала заниматься балетом, а с 16-ти лет она стала участвовать в модельных конкурсах. Девушка переехала в Америку, чтобы стать балериной, но в 19 лет получила травму, после чего она познакомилась с голливудским агентом Джоном Кроссби, благодаря которому и получила свою первую роль. Первое появление Шарлиз Терон на экране состоялось в фильме 1996 года «Два дня в долине», но крупная и заметная роль ждала ее год спустя в триллере «Адвокат дьявола», где она сыграла жену героя Киану Ривза. Позже актриса играла в таких фильмах, как «Хэнкок», «Эон Флакс», «Ограбление по-итальянски», «Прометей», «Безумный Макс: Дорога ярости» и других.