Талли (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

«Талли» — фильм 2018 с Шарлиз Терон в главной роли, исповедь о том, что такое настоящее материнство.



Марло уже сорок, она беременна третьим ребенком и совершенно не справляется, хотя ее дом кажется полной чашей. Она не высыпается, устает и у нее просто нет сил быть такой матерью, какой она хочет быть. Брат предлагает ей нанять няню и даже взять расходы на себя, чтобы облегчить бремя материнства, и советует сестре няню по имени Талли. Это молодая стройная девушка кажется просто идеальной помощницей. Но получится ли у страдающей депрессией беременной женщине наладить с ней контакт? И почему эта молоденькая девчонка так идеальна?..



Теплое женское кино «Талли» — смотреть приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

