Биография

Маккензи Дэвис — канадская актриса и продюсер. Родилась в Ванкувере 1 апреля 1987 года. После окончания школы Маккензи поступила в монреальский Университет Макгилла, но позднее переехала в Нью-Йорк, где проходила обучение в театральной студии Neighborhood Playhouse. Кинодебют Маккензи Дэвис состоялся в 2012 году, когда она сыграла в драме Дрейка Доримуса «Полной грудью». Далее последовали роли в романтических комедиях «Дружба и никакого секса?» и «Этот неловкий момент», где Дэвис составила пару Майлзу Теллеру. В 2015 году она прошла пробы в фантастическую драму Ридли Скотта «Марсианин», а в 2017 году вошла в актерский состав «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнева. В 2019 году актриса получила главную роль в фильме «Терминатор: Темные судьбы», куда вернулись и основные звезды франшизы — Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон.