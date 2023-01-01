Биография

Таттиона Джонс — актриса кино и театра. Известна по множеству кинопроектов и телевизионных сериалов в жанрах триллер, криминал и драма. Будущая артистка родилась в Канаде в 1984 году. С раннего детства Таттиона увлекалась театром и живописью. Актриса является старшим сотрудником Lonsdale Smith Studios и членом театральной труппы LS&CO. Имеет несколько совместных проектов с режиссерами Эриком Канюэлем, Робертом Либерманом и Брюсом МакДональдом. Также сотрудничала с Тимом Соутэмом и Стивом ДиМарко. Большинство ролей Таттионы Джонс — эпизодические или второстепенные персонажи. Одними из первых проектов актрисы стали сериалы «Хартленд», «Горячая точка» и «Расследования Мердока». Именно последние два проекта принесли актрисе известность. Также женщина снималась в таких популярных телесериалах как «Свидетели», «Пространство» и «Копы-новобранцы». Наиболее известные полнометражные фильмы Таттионы Джонс — «Ледяные замки» и «Закатать в асфальт». Была положительно отмечена кинокритиками за игру в сериале «Рассказ служанки». За него же номинировалась на «Премию Гильдии актеров».