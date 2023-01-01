WinkФёдор Парамонов
Фёдор Парамонов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 16 января 2009 г. (16 лет)
Биография
Федор Парамонов — российский актер кино и телевидения. Родился в Москве 16 января 2009 года. С 2015 года занимается в Детской школе искусств имени Франца Шуберта. Играл на сцене Большого театра в спектаклях «Дон Карлос» и «Евгений Онегин». Также активно занимается озвучкой — дублировал персонажей мультфильма «Лука», зарубежных картин «Признаки усадьбы Блай», «История семьи Блум», «Нападение на Рио Браво», «Сияющие». Сегодня Федор Парамонов активно снимается в кино, его фильмография насчитывает более 30 проектов. Актера можно встретить в сериалах «Все как у людей», «Милиционер с Рублевки», «Молодежка. Лед и пламя», «Соседи», «Улица». В 2023 году сыграл подростка в триллере «Фишер».
Фильмография
Актёр
- 8.6
Первый день моей жизни2023, 116 минБесплатно
- 8.2
Улетные каникулы2023, 95 мин
- 8.8
Отважный Бим и пернатые колокольчики2023, 71 мин
- 8.5
Парящий тигр2022, 98 минБесплатно
- 7.5
Ночь в магазине ужастиков2022, 78 мин
- 8.3
Мини-диско. Танцуют все!2022, 80 мин
- 8.5
Огрики2021, 81 мин
- 8.7
Я — Златан2021, 97 мин
- 7.2
Опасный город2021, 111 мин
- 6.6
Тихая ночь2020, 86 минБесплатно
- 7.6
Прячься2020, 84 мин
- 7.3
2067: Петля времени2020, 109 мин
- 8.7
Тайна волшебных часов2020, 90 мин
- 8.9
Мой друг мистер Персиваль2019, 95 минБесплатно
- 9.0
Сэм: Песочный эльф2019, 99 мин
- 7.8
Слон по имени Бенджамин2019, 93 мин
- 8.7
Волшебное зеркало, или Двойные неприятности2019, 88 минБесплатно
- 6.9
Гнездо2019, 102 мин
- 8.3
Маленькие чудовища2019, 90 мин
- 8.4
Талли2018, 91 минБесплатно