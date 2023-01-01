Фёдор Парамонов

Биография

Федор Парамонов — российский актер кино и телевидения. Родился в Москве 16 января 2009 года. С 2015 года занимается в Детской школе искусств имени Франца Шуберта. Играл на сцене Большого театра в спектаклях «Дон Карлос» и «Евгений Онегин». Также активно занимается озвучкой — дублировал персонажей мультфильма «Лука», зарубежных картин «Признаки усадьбы Блай», «История семьи Блум», «Нападение на Рио Браво», «Сияющие». Сегодня Федор Парамонов активно снимается в кино, его фильмография насчитывает более 30 проектов. Актера можно встретить в сериалах «Все как у людей», «Милиционер с Рублевки», «Молодежка. Лед и пламя», «Соседи», «Улица». В 2023 году сыграл подростка в триллере «Фишер».