Волшебное зеркало, или Двойные неприятности (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.72019, Unheimlich perfekte Freunde
Комедии, Семейные88 мин6+
Сюжет
Подросток по имени Фридо находит в парке аттракционов волшебное зеркало, благодаря которому у мальчика появляется идеальная копия. Смекалистый Фридо тут же придумывает двойнику применение, отправляя его на уроки вместо себя и перепоручая ему все самые сложные задания. Однако вскоре выясняется, что у чудесного помощника есть собственный, весьма коварный план.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МРРежиссёр
Маркус
Розенмюллер
- ЛВАктёр
Луис
Ворбах
- ЙГАктёр
Йона
Генслен
- МБАктриса
Маргарита
Бройх
- МЛАктриса
Мари
Лойенбергер
- СКАктёр
Серкан
Кая
- КБАктёр
Колин
Бадура
- КДАктриса
Клео
Дитмайр
- СМАктриса
Санна
Моргенрот
- КВАктёр
Ксари
Вимбауэр
- ПТАктёр
Пепе
Требс
- ККПродюсер
Корнелиус
Конрад
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ВШХудожник
Вальтер
Шварцмайер
- АМКомпозитор
Андрей
Мелита