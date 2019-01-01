Волшебное зеркало, или Двойные неприятности (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подросток по имени Фридо находит в парке аттракционов волшебное зеркало, благодаря которому у мальчика появляется идеальная копия. Смекалистый Фридо тут же придумывает двойнику применение, отправляя его на уроки вместо себя и перепоручая ему все самые сложные задания. Однако вскоре выясняется, что у чудесного помощника есть собственный, весьма коварный план.



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