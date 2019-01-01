Волшебное зеркало, или Двойные неприятности
Wink
Детям
Волшебное зеркало, или Двойные неприятности

Волшебное зеркало, или Двойные неприятности (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.72019, Unheimlich perfekte Freunde
Комедии, Семейные88 мин6+

Сюжет

Подросток по имени Фридо находит в парке аттракционов волшебное зеркало, благодаря которому у мальчика появляется идеальная копия. Смекалистый Фридо тут же придумывает двойнику применение, отправляя его на уроки вместо себя и перепоручая ему все самые сложные задания. Однако вскоре выясняется, что у чудесного помощника есть собственный, весьма коварный план.

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Информация

Страна
Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебное зеркало, или Двойные неприятности»

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