Альпийские приключения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Энергичный подросток Урсли живет с родителями-фермерами в горах Швейцарии, дружит с девочкой Серайной и воспитывает козочку Зилу. Эту идиллию нарушает неприятное происшествие – хитрый лавочник Армон крадет сыр у семьи мальчика. Фермеры оказываются на грани обнищания, а вредный одноклассник Роман решает добить Урсли. Он просит отца (того самого бесчестного Армона) купить ему Зилу. Семья Урсли вынуждена пойти на сделку. Удастся ли мальчику вернуть любимую козочку?

