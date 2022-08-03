Альпийские приключения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Альпийские приключения

9.22015, Schellen-Ursli
Драма, Семейный100 мин6+

Энергичный подросток Урсли живет с родителями-фермерами в горах Швейцарии, дружит с девочкой Серайной и воспитывает козочку Зилу. Эту идиллию нарушает неприятное происшествие – хитрый лавочник Армон крадет сыр у семьи мальчика. Фермеры оказываются на грани обнищания, а вредный одноклассник Роман решает добить Урсли. Он просит отца (того самого бесчестного Армона) купить ему Зилу. Семья Урсли вынуждена пойти на сделку. Удастся ли мальчику вернуть любимую козочку?

Страна
Швейцария
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Альпийские приключения»