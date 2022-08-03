Альпийские приключения (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Энергичный подросток Урсли живет с родителями-фермерами в горах Швейцарии, дружит с девочкой Серайной и воспитывает козочку Зилу. Эту идиллию нарушает неприятное происшествие – хитрый лавочник Армон крадет сыр у семьи мальчика. Фермеры оказываются на грани обнищания, а вредный одноклассник Роман решает добить Урсли. Он просит отца (того самого бесчестного Армона) купить ему Зилу. Семья Урсли вынуждена пойти на сделку. Удастся ли мальчику вернуть любимую козочку?
СтранаШвейцария
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
