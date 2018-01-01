Актёры и съёмочная группа фильма «Альпийские приключения»

WinkДетямАльпийские приключенияАктёры и съёмочная группа фильма «Альпийские приключения»
Режиссёры
Актёры
АктёрUorsin / Ursli
Йонас ХартманнJonas Hartmann
АктёрLinard - Urslis Vater
Маркус ЗигнерMarcus Signer
АктрисаLuisa - Urslis Mutter
Тоня Мария ЦиндельTonia Maria Zindel
АктёрArmon - Romans Vater
Леонардо НигроLeonardo Nigro
АктёрRoman
Лорин МихаэльLaurin Michael
АктрисаSeraina
Юлия ЙекерJulia Jeker
АктёрPaul - Serainas Vater
Мартин РапольдMartin Rapold
АктрисаAnnina - Serainas Mutter
Сара София МейерSarah Sophia Meyer
АктёрGiacomin - der Pöstler
Херберт ЛайзерHerbert Leiser
АктёрGian - Urslis Onkel