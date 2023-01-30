Опасный город (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.32021, Mondocane
О фильме
Постапокалиптический боевик с Алессандро Борги из «Дьяволов» (2020) и «Супергероев» (2021) в роли главаря преступной группировки. Недалекое будущее. Город Таранто превратился в ядовитую пустошь, обнесенную колючей проволокой и управляемой враждующими бандами. Подростки Пьетро и Кристиан с детства дружат и мечтают перебраться из этого недружелюбного места в соседний Нью-Таранто. Мечта становится чуть ближе, когда друзей вербует криминальный авторитет Тестакальда. Он щедро награждает мальчишек за выполнение поручений и заменяет им отца. Вместе с тем, между Пьетро и Кристианом обостряется конкуренция, которая становится опасной не только для их дружбы, но и для жизни.
СтранаИталия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЧРежиссёр
Алессандро
Челли
- ДПАктёр
Деннис
Протопапа
- ДСАктёр
Джулиано
Сопрано
- АБАктёр
Алессандро
Борги
- БРАктриса
Барбара
Рончи
- ЛНАктриса
Людовика
Насти
- ФТАктриса
Федерика
Торкетти
- ДВАктёр
Джозафат
Ваньи
- ФСАктёр
Франческо
Симон
- ДБАктёр
Джузеппе
Бошиккьо
- ВВАктёр
Валерио
Вольпе
- АЧСценарист
Алессандро
Челли
- АЛСценарист
Антонио
Леотти
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ДМОператор
Джузеппе
Майо
- ДТКомпозитор
Давид
Тома