Опасный город
Wink
Фильмы
Опасный город
7.32021, Mondocane
Фантастика, Боевик111 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Опасный город (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Постапокалиптический боевик с Алессандро Борги из «Дьяволов» (2020) и «Супергероев» (2021) в роли главаря преступной группировки. Недалекое будущее. Город Таранто превратился в ядовитую пустошь, обнесенную колючей проволокой и управляемой враждующими бандами. Подростки Пьетро и Кристиан с детства дружат и мечтают перебраться из этого недружелюбного места в соседний Нью-Таранто. Мечта становится чуть ближе, когда друзей вербует криминальный авторитет Тестакальда. Он щедро награждает мальчишек за выполнение поручений и заменяет им отца. Вместе с тем, между Пьетро и Кристианом обостряется конкуренция, которая становится опасной не только для их дружбы, но и для жизни.

Страна
Италия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный город»