Опасный город (фильм, 2021) смотреть онлайн

Постапокалиптический боевик с Алессандро Борги из «Дьяволов» (2020) и «Супергероев» (2021) в роли главаря преступной группировки. Недалекое будущее. Город Таранто превратился в ядовитую пустошь, обнесенную колючей проволокой и управляемой враждующими бандами. Подростки Пьетро и Кристиан с детства дружат и мечтают перебраться из этого недружелюбного места в соседний Нью-Таранто. Мечта становится чуть ближе, когда друзей вербует криминальный авторитет Тестакальда. Он щедро награждает мальчишек за выполнение поручений и заменяет им отца. Вместе с тем, между Пьетро и Кристианом обостряется конкуренция, которая становится опасной не только для их дружбы, но и для жизни.

