Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный город»

Режиссёры

Алессандро Челли

Alessandro Celli
Режиссёр

Актёры

Деннис Протопапа

Dennis Protopapa
АктёрMondocane
Джулиано Сопрано

Giuliano Soprano
АктёрPisciasotto
Алессандро Борги

Alessandro Borghi
АктёрTestacalda
Барбара Рончи

Barbara Ronchi
АктрисаKatia
Людовика Насти

Ludovica Nasti
АктрисаSabrina
Федерика Торкетти

Federica Torchetti
АктрисаSanghe
Джозафат Ваньи

Josafat Vagni
АктёрTiradritto
Франческо Симон

Francesco Simon
АктёрPoliziotto
Джузеппе Бошиккьо

Giuseppe Boscicchio
АктёрCasebianche
Валерио Вольпе

Valerio Volpe
АктёрFiatocorto

Сценаристы

Алессандро Челли

Alessandro Celli
Сценарист
Антонио Леотти

Antonio Leotti
Сценарист

Актёры дубляжа

Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа
Тихон Ефименко

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Алиса Ефименко

Актриса дубляжа

Операторы

Джузеппе Майо

Giuseppe Maio
Оператор

Композиторы

Давид Тома

Davide Tomat
Композитор