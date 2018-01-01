WinkФильмыОпасный городАктёры и съёмочная группа фильма «Опасный город»
Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный город»
Актёры
АктёрMondocane
Деннис ПротопапаDennis Protopapa
АктёрPisciasotto
Джулиано СопраноGiuliano Soprano
АктёрTestacalda
Алессандро БоргиAlessandro Borghi
АктрисаKatia
Барбара РончиBarbara Ronchi
АктрисаSabrina
Людовика НастиLudovica Nasti
АктрисаSanghe
Федерика ТоркеттиFederica Torchetti
АктёрTiradritto
Джозафат ВаньиJosafat Vagni
АктёрPoliziotto
Франческо СимонFrancesco Simon
АктёрCasebianche
Джузеппе БошиккьоGiuseppe Boscicchio
АктёрFiatocorto