Мини-диско. Танцуют все! (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Зажигательная семейная комедия об интригах на танцевальном батле с лучшими хитами детских дискотек. Лулу и ее друг Тео получают приглашение на ежегодный детский конкурс танцев знаменитой тети Риты. Родители Лулу решают совместить это мероприятие с отдыхом в палатках и вместе с ребятами отправляются в кемпинг, рядом с которым проходит состязание. Путь в лагерь оказывается трудным, но это лишь начало. В кемпинге Лулу и Тео знакомятся с подростком из богатой семьи Валентином Вильгельмом Оливером. Узнав о конкурсе, он решает во что бы то ни стало победить и использует коварные приемы, чтобы устранить конкурентов. Следите за борьбой Лулу, Тео и Валентина в мюзикле «Мини-диско. Танцуют все!» — фильм 2022 года можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
Мини-диско смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Мюзикл
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Деннис
Ботс
- ЭМАктриса
Эстер
Мбире
- СВАктёр
Сил
Ван Дер Цван
- ПТАктёр
Пит
Томассен
- ЭРАктриса
Эдсилия
Ромбли
- ПМАктёр
Пим
Муда
- ЭБАктёр
Эдо
Бруннер
- НААктёр
Наджиб
Амхали
- ЛвАктриса
Лукреция
ван дер Влот
- ЧХАктриса
Чанна
Хьюит
- ЛвАктриса
Лоннеке
ван Кримпен
- АССценарист
Арнан
Самсон
- АСПродюсер
Арнан
Самсон
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин