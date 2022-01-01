Мини-диско. Танцуют все! (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Зажигательная семейная комедия об интригах на танцевальном батле с лучшими хитами детских дискотек. Лулу и ее друг Тео получают приглашение на ежегодный детский конкурс танцев знаменитой тети Риты. Родители Лулу решают совместить это мероприятие с отдыхом в палатках и вместе с ребятами отправляются в кемпинг, рядом с которым проходит состязание. Путь в лагерь оказывается трудным, но это лишь начало. В кемпинге Лулу и Тео знакомятся с подростком из богатой семьи Валентином Вильгельмом Оливером. Узнав о конкурсе, он решает во что бы то ни стало победить и использует коварные приемы, чтобы устранить конкурентов. Следите за борьбой Лулу, Тео и Валентина в мюзикле «Мини-диско. Танцуют все!» — фильм 2022 года можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве и без рекламы!



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