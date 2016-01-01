Мой друг Робот (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Маленький робот Робби теряет родителей при приземлении космолета и остается совсем один на чужой планете. Однако судьба оказывается благосклонной к малышу, и вскоре его находит талантливый юный изобретатель Тобби. Новоиспеченных друзей ждет множество захватывающих приключений.



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