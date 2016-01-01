Мой друг Робот (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Фантастика, Комедия100 мин6+
О фильме
Маленький робот Робби теряет родителей при приземлении космолета и остается совсем один на чужой планете. Однако судьба оказывается благосклонной к малышу, и вскоре его находит талантливый юный изобретатель Тобби. Новоиспеченных друзей ждет множество захватывающих приключений.
Мой друг Робот смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаГермания, Бельгия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ВГРежиссёр
Вольфганг
Гроос
- АБАктёр
Арсений
Бультман
- Актриса
Александра
Мария Лара
- Актёр
Сэм
Райли
- ФМАктёр
Фридрих
Мюке
- БМАктёр
Бьярне
Медел
- РКАктёр
Ральф
Касперс
- ЙТАктриса
Йёрдис
Трибель
- ММАктриса
Мелина
Мардини
- ОКАктёр
Оливер
Кляйнфельд
- КУАктёр
Киран
Уэст
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- МВМонтажёр
Мартин
Вульф
- ГЦКомпозитор
Гельмут
Церлетт