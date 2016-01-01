Мой друг Робот
Wink
Детям
Мой друг Робот

Мой друг Робот (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Фантастика, Комедия100 мин6+

О фильме

Маленький робот Робби теряет родителей при приземлении космолета и остается совсем один на чужой планете. Однако судьба оказывается благосклонной к малышу, и вскоре его находит талантливый юный изобретатель Тобби. Новоиспеченных друзей ждет множество захватывающих приключений.

Мой друг Робот смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия, Бельгия
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой друг Робот»