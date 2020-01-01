Тихая ночь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Английские многодетные родители Нелл и Саймон готовятся к приему гостей в своем загородном поместье. Они собираются встретить Рождество в компании старых друзей и их семей. Когда же вся многочисленная компания собирается за столом, атмосфера становится отнюдь не благостной. Что же заставляет пары припоминать друг другу давние обиды? Не иначе как надвигающийся апокалипсис…
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Ужасы, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Мэттью
Гуд
- РГАктёр
Роман
Гриффин Дэвис
- ХГАктёр
Харди
Гриффин Дэвис
- ДГАктёр
Джилби
Гриффин Дэвис
- ТСАктриса
Труди
Стайлер
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- ЛПАктриса
Люси
Панч
- РДАктёр
Руфус
Джонс
- ДМАктриса
Давида
Маккензи
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ТСПродюсер
Труди
Стайлер
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- Продюсер
Адам
Болинг
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- СКХудожница
Стефани
Колли
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф