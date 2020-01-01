Тихая ночь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Английские многодетные родители Нелл и Саймон готовятся к приему гостей в своем загородном поместье. Они собираются встретить Рождество в компании старых друзей и их семей. Когда же вся многочисленная компания собирается за столом, атмосфера становится отнюдь не благостной. Что же заставляет пары припоминать друг другу давние обиды? Не иначе как надвигающийся апокалипсис…



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