Тихая ночь
Wink
Фильмы
Тихая ночь
6.62020, Silent Night
Драмы, Ужасы86 мин18+

Тихая ночь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Английские многодетные родители Нелл и Саймон готовятся к приему гостей в своем загородном поместье. Они собираются встретить Рождество в компании старых друзей и их семей. Когда же вся многочисленная компания собирается за столом, атмосфера становится отнюдь не благостной. Что же заставляет пары припоминать друг другу давние обиды? Не иначе как надвигающийся апокалипсис…

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая ночь»

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