Биография

Труди Стайлер — британский продюсер, актер, режиссер и сценарист. Родилась в Бромсгроуве 6 января 1954 года. Обучалась в Бристоле в театральной школе «Олд Вик». Потом начала работать в театре. Была режиссером драмы «Цирк уродов», которая была номинирована на премию Берлинского кинофестиваля, а также была режиссером и сценаристом документальной картины «Можно войти? Ода Неаполю». Как актриса Труди Стайлер дебютировала в телевизионном проекте «Мягкое прикосновение» в 1980-х годах. Принимала участие в съемках таких фильмов, как «Американская жена», «Гротеск», «Нахал», «Возвращение», «Французские сказки», «Образцовый самец 2» и «Тихая ночь». В основном занимается продюсированием. Она задействована в создании многих известных кинолент, таких как «Луна 2112», «Грязь», «Уже скучаю по тебе», «Скин», «Кожа», «Похороны». Большую популярность ей принесли проекты «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».