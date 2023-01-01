Биография

Леон Автаев — российский актер кино и телевидения. Родился 1 октября 2008 года. Леон окончил Детскую школу искусств. Входил в состав труппы Большого детского хора имени Попова, в 2021 году поступил в Академию джаза Игоря Бутмана. Занимался в театральной студии, играл на сцене Камерного музыкального театра имени Покровского. Сегодня Леон Автаев активно снимается в различных проектах. В его фильмографии есть такие сериалы, как «Березовая роща», «Против всех», «Сториз», «Фишер». Также развивает карьеру в сфере дубляжа: его голосом говорят персонажи картин «Отзвуки прошлого», «Приключения аргонавтов», «Антология русского хоррора: Красный состав», «Мгла».