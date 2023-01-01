WinkЛеон Автаев
Леон Автаев
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 1 октября 2008 г. (16 лет)
Биография
Леон Автаев — российский актер кино и телевидения. Родился 1 октября 2008 года. Леон окончил Детскую школу искусств. Входил в состав труппы Большого детского хора имени Попова, в 2021 году поступил в Академию джаза Игоря Бутмана. Занимался в театральной студии, играл на сцене Камерного музыкального театра имени Покровского. Сегодня Леон Автаев активно снимается в различных проектах. В его фильмографии есть такие сериалы, как «Березовая роща», «Против всех», «Сториз», «Фишер». Также развивает карьеру в сфере дубляжа: его голосом говорят персонажи картин «Отзвуки прошлого», «Приключения аргонавтов», «Антология русского хоррора: Красный состав», «Мгла».
Фильмография
- 9.0
Хвостатые пришельцы2023, 88 мин
- 8.5
Догмен2023, 105 мин
- 8.7
Комната чудес2023, 94 мин
- 8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна2023, 80 минБесплатно
- 9.2
Кухня со звездами2023, 105 мин
- 4.9
Мгла2022, 85 мин
- 9.3
Белль и Себастьян: Новое поколение2022, 93 мин
- 9.0
Цена искупления2022, 96 минБесплатно
- 8.3
Эллиот и волшебный амулет2022, 86 мин
- 8.5
Детки в порядке2022, 81 мин
- 8.1
Герои волшебного леса2022, 71 мин
- 8.5
Вински и порошок-невидимка2021, 81 минБесплатно
- 7.3
Пуффины непобедимые2021Бесплатно
- 9.4
Волк и лев2021, 95 мин
- 6.6
Чудовище2021, 84 минБесплатно
- 6.6
Тихая ночь2020, 86 минБесплатно
- 8.8
В поисках Рождества2019, 67 минБесплатно
- 8.6
Как стать викингом2018, 92 минБесплатно
- 8.9
Дикие скричеры2018
- 9.0
Зип и Зап на острове капитана2016, 100 минБесплатно