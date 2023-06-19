«Комната чудес» — фильм (2023) из Франции о силе материнской любви и смелости мечтать. Трогательная адаптация романа от режиссера комедий «Лето. Одноклассники. Любовь» и «LOL [ржунимагу]».



Тельма — мать-одиночка, живущая в пригороде Парижа. Она трудится на складе, изучает английский язык и заботится о сыне Луи. Размеренную жизнь Тельмы нарушает несчастный случай: Луи попадает в аварию и оказывается в коме. Теперь убитая горем мать дни и ночи проводит в больнице в надежде на то, что сын придет в себя. Спустя три месяца Тельма случайно находит в комнате сына под подушкой тетрадь с загадочным списком — десятком желаний, которые сын хотел бы выполнить, прежде чем наступит конец света. Преодолевая собственные страхи и волнения, взрослая женщина сама начинает исполнять каждое из этих желаний: от простых до самых невероятных.



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