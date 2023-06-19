Комната чудес (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
«Комната чудес» — фильм (2023) из Франции о силе материнской любви и смелости мечтать. Трогательная адаптация романа от режиссера комедий «Лето. Одноклассники. Любовь» и «LOL [ржунимагу]».
Тельма — мать-одиночка, живущая в пригороде Парижа. Она трудится на складе, изучает английский язык и заботится о сыне Луи. Размеренную жизнь Тельмы нарушает несчастный случай: Луи попадает в аварию и оказывается в коме. Теперь убитая горем мать дни и ночи проводит в больнице в надежде на то, что сын придет в себя. Спустя три месяца Тельма случайно находит в комнате сына под подушкой тетрадь с загадочным списком — десятком желаний, которые сын хотел бы выполнить, прежде чем наступит конец света. Преодолевая собственные страхи и волнения, взрослая женщина сама начинает исполнять каждое из этих желаний: от простых до самых невероятных.
Сможет ли Тельма вернуть сына к жизни? Узнаете, когда начнете смотреть фильм «Комната чудес» 2023 года, который доступен без рекламы в нашем онлайн-кинотеатре Wink!
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Лиза
Азуэлос
- Актриса
Александра
Лами
- Актриса
Мюриэль
Робен
- ЮКАктёр
Юго
Кестель
- КЛАктёр
Ксавье
Лакай
- МШАктриса
Мартин
Шамбахер
- ХХАктёр
Хироки
Хасэгава
- ЭАктриса
Элли
- ЭМАктёр
Эйед
Мегедмини
- КАктёр
Каримуш
- ЭААктриса
Эй
Айдара
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- СЛАктёр дубляжа
Степан
Летковский
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова