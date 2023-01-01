Биография

Александра Лами — французская актриса, сценарист, режиссер и продюсер. Родилась в городе Алес 14 октября 1971 года. Она решила стать актрисой еще будучи ребенком — настолько сильно девочке нравилось играть в школьных спектаклях. Получив среднее образование, она переехала в Париж. Первое время в столице она работала над тем, чтобы избавиться от южного акцента. В киноиндустрию она попала в 1995 году. Параллельно со съемками в фильмах и сериалах актриса начала появляться в рекламе. Среди кинопроектов, в которых снялась Александра Лами: «Грезы любви», «Плюшевый синдром», «Любовь на стороне», «Рики», «Меня бесит его отсутствие», «Всеми силами», «Без права на второй шанс», «Чего хочет Джульетта», «Попробуй подкати», «Без комплексов», «Махнемся телами», «Залёт», «Принц пустыни» и «Комната чудес». Она также была одним из сценаристов мелодрамы «Парень и девушка», венгерской комедии Brigi és Brúnó и телевизионной драмы Touchées. На съемках последней картины Александра выступила также в качестве режиссера.