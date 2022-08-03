Волк и лев (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.42021, Le loup et le lion
Драма, Семейный95 мин6+
О фильме
Юная пианистка Альма получает в наследство от умершего дедушки частный остров, а с ним – еще пару неожиданных подарков. Сначала на территорию буквально с неба падает цирковой львенок, чудом выживший в авиакатастрофе. Затем белая волчица, с которой дружил дедушка Альмы, приносит в дом малыша-волчонка. Животные растут как братья, а девушка с радостью о них заботится. Но чем старше волк и лев, тем сложнее Альме их скрывать…
СтранаКанада, Франция
ЖанрСемейный, Кино для детей, Драма
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЖдРежиссёр
Жиль
де Мэтр
- МКАктриса
Молли
Кунц
- ГГАктёр
Грэм
Грин
- ЧКАктёр
Чарли
Каррик
- ДДАктёр
Дерек
Джонс
- РСАктёр
Риз
Слэк
- ЭБАктёр
Эван
Булиунг
- РКАктриса
Ребекка
Кролл
- ВКАктёр
Виктор
Корнфут
- ДБАктёр
Даниэль
Брошу
- МПАктриса
Мелисса
Планте
- ПдСценарист
Прюн
де Мэтр
- ЖдСценарист
Жиль
де Мэтр
- ЖВПродюсер
Жонатан
Ванже
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- СДОператор
Серж
Дерозье
- ААКомпозитор
Арман
Амар