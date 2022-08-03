Волк и лев (фильм, 2021) смотреть онлайн

Юная пианистка Альма получает в наследство от умершего дедушки частный остров, а с ним – еще пару неожиданных подарков. Сначала на территорию буквально с неба падает цирковой львенок, чудом выживший в авиакатастрофе. Затем белая волчица, с которой дружил дедушка Альмы, приносит в дом малыша-волчонка. Животные растут как братья, а девушка с радостью о них заботится. Но чем старше волк и лев, тем сложнее Альме их скрывать…

