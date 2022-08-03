Волк и лев
Wink
Детям
Волк и лев
9.42021, Le loup et le lion
Драма, Семейный95 мин6+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Волк и лев (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Юная пианистка Альма получает в наследство от умершего дедушки частный остров, а с ним – еще пару неожиданных подарков. Сначала на территорию буквально с неба падает цирковой львенок, чудом выживший в авиакатастрофе. Затем белая волчица, с которой дружил дедушка Альмы, приносит в дом малыша-волчонка. Животные растут как братья, а девушка с радостью о них заботится. Но чем старше волк и лев, тем сложнее Альме их скрывать…

Страна
Канада, Франция
Жанр
Семейный, Кино для детей, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волк и лев»