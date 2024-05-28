Кухня со звездами
Wink
Фильмы
Кухня со звездами
9.22023, À la belle étoile
Драма, Биография105 мин18+
Талантливый пекарь из бедной семьи готов доказать, что он лучший кондитер. Вдохновляющая французская драма

Кухня со звездами (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Трудолюбивый парень с тяжелым прошлым изо всех сил стремится к своей мечте — стать выдающимся кондитером. Основанная на реальных событиях французская драма, способная вдохновить на великие свершения.

На долю Язида выпало непростое детство. У его матери Самии постоянно не хватало денег и времени на его воспитание, поэтому ему пришлось отправиться в приют. Его ждали тяжелые испытания, однако не падать духом ему всегда помогала страсть к выпечке. Повзрослев, Язид твердо решил стать профессиональным кондитером, но происхождение и статус мешают ему достичь цели. Чтобы исполнить мечту, молодому человеку придется приложить все усилия и на голову превзойти конкурентов. Его ждут непростые испытания на кухне, суровые шеф-повара и, наконец, кулинарный чемпионат. Но на пути к мастерству он не остановится ни перед чем.

Головокружительный путь Язида к успеху в тонком искусстве кондитерского дела покажет «Кухня со звездами» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кухня со звездами»