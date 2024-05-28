Кухня со звездами (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Трудолюбивый парень с тяжелым прошлым изо всех сил стремится к своей мечте — стать выдающимся кондитером. Основанная на реальных событиях французская драма, способная вдохновить на великие свершения.
На долю Язида выпало непростое детство. У его матери Самии постоянно не хватало денег и времени на его воспитание, поэтому ему пришлось отправиться в приют. Его ждали тяжелые испытания, однако не падать духом ему всегда помогала страсть к выпечке. Повзрослев, Язид твердо решил стать профессиональным кондитером, но происхождение и статус мешают ему достичь цели. Чтобы исполнить мечту, молодому человеку придется приложить все усилия и на голову превзойти конкурентов. Его ждут непростые испытания на кухне, суровые шеф-повара и, наконец, кулинарный чемпионат. Но на пути к мастерству он не остановится ни перед чем.
Головокружительный путь Язида к успеху в тонком искусстве кондитерского дела покажет «Кухня со звездами» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Любна
Абидар
- МААктёр
Марван
Амескер
- ДАктёр
Дикош
- ФБАктёр
Феникс
Броссар
- ПЛАктёр
Паскаль
Лежитимюс
- ЖБАктёр
Жан-Ив
Бертело
- СДАктриса
Сандрин
Дюма
- МКАктёр
Майкл
Клэр
- КСАктриса
Кристин
Ситти
- СИСценарист
Седрик
Идо
- ЛЛПродюсер
Лоранс
Ласкари
- ЖДПродюсер
Жамель
Деббуз
- СЛАктёр дубляжа
Степан
Летковский
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин