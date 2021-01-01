Вински и порошок-невидимка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Семейное фэнтези о мальчике, который становится супергероем благодаря волшебному порошку, подаренному необычным аптекарем. Экранизация знаменитой финской серии книг. В городе Хемпстад всп�ышка преступности. Кражи и ограбления для его жителей стали чем-то обыденным – полиция не может справиться с вездесущими бандитами. В это время школьник Вински встречает загадочного фармацевта, который предлагает мальчику стать героем Хемпстада. Его секрет – порошок, который позволяет становиться невидимым и проходить сквозь стены. Но сложнее всего для Вински держать в тайне свою супергеройскую жизнь.
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Информация
СтранаФинляндия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Фэнтези
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЮВРежиссёр
Юха
Вуолиоки
- КРАктёр
Куура
Росси
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- ПХАктриса
Пирьо
Хейккиля
- МСАктёр
Мартти
Суосало
- ССАктёр
Сампо
Саркола
- ККАктёр
Ка�ри
Кетонен
- ХБАктёр
Ханну-Пекка
Бьёркман
- МКАктриса
Минка
Куустонен
- ХНАктриса
Ханнамайя
Никандер
- ЧОАктёр
Чике
Оханве
- МАСценарист
Маури
Ахола
- ЯРСценарист
Яри
Рантала
- ЮВСценарист
Юха
Вуолиоки
- АСценарист
Аапели
- ДВПродюсер
Джарно
Виртанен
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АРМонтажёр
Антти
Рейкко
- КЛОператор
Кьелль
Лагерроос
- МООператор
Мика
Орасмаа
- ЛЭКомпозитор
Лассе
Энерсен
- ЛЛКомпозитор
Лери
Лескинен