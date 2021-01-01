Вински и порошок-невидимка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейное фэнтези о мальчике, который становится супергероем благодаря волшебному порошку, подаренному необычным аптекарем. Экранизация знаменитой финской серии книг. В городе Хемпстад всп�ышка преступности. Кражи и ограбления для его жителей стали чем-то обыденным – полиция не может справиться с вездесущими бандитами. В это время школьник Вински встречает загадочного фармацевта, который предлагает мальчику стать героем Хемпстада. Его секрет – порошок, который позволяет становиться невидимым и проходить сквозь стены. Но сложнее всего для Вински держать в тайне свою супергеройскую жизнь.



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