Вински и порошок-невидимка
Wink
Детям
Вински и порошок-невидимка
8.52021, Vinski ja näkymättömyyspulveri
Фэнтези, Комедии81 мин6+

Вински и порошок-невидимка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейное фэнтези о мальчике, который становится супергероем благодаря волшебному порошку, подаренному необычным аптекарем. Экранизация знаменитой финской серии книг. В городе Хемпстад вспышка преступности. Кражи и ограбления для его жителей стали чем-то обыденным – полиция не может справиться с вездесущими бандитами. В это время школьник Вински встречает загадочного фармацевта, который предлагает мальчику стать героем Хемпстада. Его секрет – порошок, который позволяет становиться невидимым и проходить сквозь стены. Но сложнее всего для Вински держать в тайне свою супергеройскую жизнь.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вински и порошок-невидимка»