Маленькое привидение (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Живущее в старинном замке Ойленштайн маленькое привидение мечтает увидеть мир при дневном свете. Как это сделать — никто не знает. Однажды во время ночной экскурсии по замку он знакомится со школьником Карлом. Тот рассказывает о неожиданной встрече, но ему не верят даже лучшие друзья Мари и Хайнес.
Ночное происшествие не проходит без последствий. В следующий раз маленькое привидение просыпается вовсе не в полночь, а средь бела дня. При первом контакте с солнечным светом призрак вместо белого неожиданно становится полностью чёрным. Появление чёрного привидения вызывает настоящий хаос в городе. Помочь ему могут только Карл и его друзья.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АГРежиссёр
Ален
Гспонер
- ЙХАктёр
Йонас
Холденридер
- ЭКАктриса
Эмили
Куше
- НХАктёр
Нико
Хартунг
- ХКАктёр
Херберт
Кнауп
- БСАктриса
Беттина
Стуки
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- КРАктёр
Карлос
Рихтер
- ШМАктёр
Штефан
Мерки
- АКАктёр
Айкут
Каяджик
- АШАктёр
Алёша
Штадельман
- МРСценарист
Мартин
Ритценхофф
- ОПСценарист
Отфрид
Пройслер
- Продюсер
Якоб
Клауссен
- ЛХПродюсер
Лукас
Хоби
- ФНПродюсер
Флориан
Нуссбаумер
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- КМХудожник
Кристиан
М. Гольдбек
- АВХудожница
Анке
Винклер
- МФОператор
Матиас
Фляйшер