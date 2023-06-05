Живущее в старинном замке Ойленштайн маленькое привидение мечтает увидеть мир при дневном свете. Как это сделать — никто не знает. Однажды во время ночной экскурсии по замку он знакомится со школьником Карлом. Тот рассказывает о неожиданной встрече, но ему не верят даже лучшие друзья Мари и Хайнес.



Ночное происшествие не проходит без последствий. В следующий раз маленькое привидение просыпается вовсе не в полночь, а средь бела дня. При первом контакте с солнечным светом призрак вместо белого неожиданно становится полностью чёрным. Появление чёрного привидения вызывает настоящий хаос в городе. Помочь ему могут только Карл и его друзья.

