Маленькое привидение
Wink
Детям
Маленькое привидение
9.22013, Das kleine Gespenst
Фэнтези, Семейный87 мин6+

Маленькое привидение (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Живущее в старинном замке Ойленштайн маленькое привидение мечтает увидеть мир при дневном свете. Как это сделать — никто не знает. Однажды во время ночной экскурсии по замку он знакомится со школьником Карлом. Тот рассказывает о неожиданной встрече, но ему не верят даже лучшие друзья Мари и Хайнес.

Ночное происшествие не проходит без последствий. В следующий раз маленькое привидение просыпается вовсе не в полночь, а средь бела дня. При первом контакте с солнечным светом призрак вместо белого неожиданно становится полностью чёрным. Появление чёрного привидения вызывает настоящий хаос в городе. Помочь ему могут только Карл и его друзья.

Страна
Германия, Швейцария
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленькое привидение»