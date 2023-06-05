Зип и Зап на острове капитана (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Проказники Зип и Зап оказываются наказанными в самый канун Рождества. Теперь вместо того, чтобы наслаждаться зимними каникулами, они должны сопровождать своих родителей в деловой поездке на отдаленный остров. Однако ужасный шторм нарушает все планы, и семья вынуждена искать временное прибежище в доме эксцентричной мисс Пам, где дети без семей наслаждаются райской жизнью без правил. В компании своих новых друзей братьям Зипу и Запу предстоит раскрыть множество секретов, а также узнать, что таинственное исчезновение их родителей посреди ночи имеет отношение к скелетам, которые хранят в своих шкафах странные обитатели этого острова.

