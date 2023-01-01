Биография

Хорхе Бош — испанский актер. Обладатель премий AISGE Award и Silver Biznaga. Родился в Мадриде 27 февраля 1967 года. Будущий артист после школы изучал юриспруденцию, но затем сделал выбор в пользу актерской карьеры. Позже начал появляться на театральной сцене — например, играл в постановке «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера. Сегодня Хорхе Бош активно снимается в кино и сериалах. Его можно увидеть в художественных фильмах «Квартира», «Страстная неделя», «Заблудшие», «Планы на завтра». Также он снимался в таких сериалах, как «Обратный отсчет», «Изабелла», «Преступник: Испания», «Охота. Монте-Пердидо» и «Не стоило лгать».