Детки в порядке (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение испанской семейной комедии «На всех парах!», в котором дети снова оказываются одни на поезде, а взрослые опять пытаются их догнать. Спустя год после приключения Рикардо и Фелипе, не уследивших за группой доверенных им детей, Клара, дочь Фелипе, больше не хочет доверять им такое ответственное задание. Она вызывается сопровождать группу детей сама вместе с подругой, невротичной Сюзанной. Несмотря на все строгие правила, в результате недоразумения, которое случается в самую последнюю минуту, поезд с маленькими пассажирами вновь уезжает без взрослых. Клара и Сюзанна бросаются в погоню за уехавшими детьми, надеясь перехватить их по дороге, а в это время ребята на поезде оказываются втянуты в мрачную историю с убийством.



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