Детки в порядке (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение испанской семейной комедии «На всех парах!», в котором дети снова оказываются одни на поезде, а взрослые опять пытаются их догнать. Спустя год после приключения Рикардо и Фелипе, не уследивших за группой доверенных им детей, Клара, дочь Фелипе, больше не хочет доверять им такое ответственное задание. Она вызывается сопровождать группу детей сама вместе с подругой, невротичной Сюзанной. Несмотря на все строгие правила, в результате недоразумения, которое случается в самую последнюю минуту, поезд с маленькими пассажирами вновь уезжает без взрослых. Клара и Сюзанна бросаются в погоню за уехавшими детьми, надеясь перехватить их по дороге, а в это время ребята на поезде оказываются втянуты в мрачную историю с убийством.
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Информация
Рейтинг
- ИДРежиссёр
Инес
Де Леон
- Актриса
Пас
Вега
- ППАктриса
Пас
Падилья
- ИДАктриса
Инес
Де Леон
- ХСАктёр
Хьюго
Симон Бланко
- ЭОАктёр
Энеко
Отеро
- ССАктриса
Сирена
Сегура
- ХГАктёр
Хавьер
Гарсиа
- ЛФАктриса
Луна
Фульхенсио
- ВЛАктриса
Вероника
Лопес
- АМАктёр
Алан
Миранда
- МГСценарист
Марта
Гонзалез Де Ла Вега
- СССценарист
Сантьяго
Сегура
- МЛПродюсер
Мария
Луиза Гутьеррес
- ССПродюсер
Сантьяго
Сегура
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- ХГОператор
Хавьер
Г. Сальмонес
- РБКомпозитор
Роке
Баньос