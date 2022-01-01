Детки в порядке
Wink
Детям
Детки в порядке
8.52022, A Todo Tren 2: Sí, les ha pasado otra vez
Комедии81 мин6+
Непоседливые дети оказываются в поезде без присмотра родителей. Продолжение комедии «На всех парах!» с камео Керема Бюрсина
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Детки в порядке (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение испанской семейной комедии «На всех парах!», в котором дети снова оказываются одни на поезде, а взрослые опять пытаются их догнать. Спустя год после приключения Рикардо и Фелипе, не уследивших за группой доверенных им детей, Клара, дочь Фелипе, больше не хочет доверять им такое ответственное задание. Она вызывается сопровождать группу детей сама вместе с подругой, невротичной Сюзанной. Несмотря на все строгие правила, в результате недоразумения, которое случается в самую последнюю минуту, поезд с маленькими пассажирами вновь уезжает без взрослых. Клара и Сюзанна бросаются в погоню за уехавшими детьми, надеясь перехватить их по дороге, а в это время ребята на поезде оказываются втянуты в мрачную историю с убийством.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детки в порядке»

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