Wink
Детям
Детки в порядке
Актёры и съёмочная группа фильма «Детки в порядке»

Актёры и съёмочная группа фильма «Детки в порядке»

Режиссёры

Инес Де Леон

Инес Де Леон

Inés de León
Режиссёр

Актёры

Пас Вега

Пас Вега

Paz Vega
АктрисаClara
Пас Падилья

Пас Падилья

Paz Padilla
АктрисаSusana
Инес Де Леон

Инес Де Леон

Inés de León
АктрисаEsther
Хьюго Симон Бланко

Хьюго Симон Бланко

Hugo Simón Blanco
АктёрPablito
Энеко Отеро

Энеко Отеро

Eneko Otero
АктёрNacho
Сирена Сегура

Сирена Сегура

Sirena Segura
АктрисаDiana
Хавьер Гарсиа

Хавьер Гарсиа

Javier García
АктёрFernandito
Луна Фульхенсио

Луна Фульхенсио

Luna Fulgencio
АктрисаLara
Вероника Лопес

Вероника Лопес

Verónica López
АктрисаCristinita
Алан Миранда

Алан Миранда

Alan Miranda
АктёрMarcos

Сценаристы

Марта Гонзалез Де Ла Вега

Марта Гонзалез Де Ла Вега

Marta González de Vega
Сценарист
Сантьяго Сегура

Сантьяго Сегура

Santiago Segura
Сценарист

Продюсеры

Мария Луиза Гутьеррес

Мария Луиза Гутьеррес

María Luisa Gutiérrez
Продюсер
Сантьяго Сегура

Сантьяго Сегура

Santiago Segura
Продюсер

Актёры дубляжа

Алия Насырова

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Марина Бакина

Марина Бакина

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Тимофей Звягольский

Тимофей Звягольский

Актёр дубляжа
Леон Автаев

Леон Автаев

Актёр дубляжа

Операторы

Хавьер Г. Сальмонес

Хавьер Г. Сальмонес

Javier G. Salmones
Оператор

Композиторы

Роке Баньос

Роке Баньос

Roque Baños
Композитор